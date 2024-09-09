بوستر منفرد.. إيمان العاصي تروج لـ مسلسل "برغم القانون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

روجت الفنانة إيمان العاصي، لبوستر منفرد من مسلسل "برغم القانون" المقرر عرضه على منصة WATCH IT وقناة ON.

وكتبت إيمان العاصي، عبر حسابها على موقع "إنستجرام": "برغم القانون، معادنا يوم 14 سبتمبر على watchit، و15 سبتمبر على ontv، برغم القانون إنتاج الشركة المتحدة وشركة فنون مصر".

مسلسل برغم القانون"، بطولة إيمان العاصي وهاني عادل ومحمد القس ومحمد محمود عبدالعزيز ورحاب الجمل وإيهاب فهمي ووليد فواز وفرح يوسف، وتأليف نجلاء الحديني وإخراج شادي عبد السلام.

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