غادة عبد الرازق تنشر إطلالة جريئة لها.. والجمهور يهاجمها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت الفنانة غادة عبد الرازق، عن خضوعها لجلسة تصوير جريئة على هامش تكريمها بجائزة "أفضل ممثلة" عن مسلسل "صيد العقارب" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان الماضي من فعاليات حفل توزيع جوائز "دير جيست".

ونشرت غادة، الصور عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" وعلقت: "الشكر وكل التقدير لجمهوري العزيز على التصويت واني اخدت جايزة أحسن ممثلة دراما عن مسلسل صيد العقارب، والجايزة دي غالية جدًا عليا عشان من تصويتكم، وطبعًا أحب أشكر دير جيست على الجايزة وعلى التنظيم ومن نجاح لنجاح دايمًا، وأخيرًا أحب أشكر كل القائمين على اليوم وبشكر مجهودكم معايا".

وجاءت تعليقات الجمهور على الصور، كالتالي: "القمر، مليون مبروك، جميلة، إرجعي للشعر الإسود بليز، نجمة بكل المقاييس بس مسلسل صيد العقارب هل نجح عربي أو بمصر بس لأني تابعت أول 7 حلقات صابني الملل جدا، إيه الفستان ده يا غالية، أفشل لوك وفستان في تاریخ الموضة، ما تكبر".

تدور أحداث مسلسل "صيد العقارب" حول عالمة حشرات تدعى "عايدة" التي لا تعيش حياة هنيئة، فبعد مقتل شقيقها، تتحول حياتها إلى جحيم وصراعات مستمرة تحاول التخلص منها، وشارك ببطولة المسلسل رياض الخولي، محمد علاء، سيمون، أحمد ماهر، ميار الغيطي، تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد حسن.

يذكر أن، آخر مشاركات غادة عبد الرازق كانت بفيلم "تاني تاني" بطولة بيومي فؤاد وأحمد ادم وعرض بشهر مايو الماضي.

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