هل من الآمن إعادة استخدام زيت الطهي؟ لن تتوقع الإجابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

مع ارتفاع أسعار زيت القلي تلجأ الكثير من ربات المنزل في إعادة استخدامه أكثر من مرة، وذلك لتوفير النفقات.

ولكن كشفت الدكتورة شيماء فكري أخصائية التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية EASHTN، في تصريحها لـ "الخليج 365" خطورة هذه العادة.

أضرار إعادة استخدام زيت القلي:

-يؤدي إعادة استخدام زيت القلي أكثر من مرة إلى الإصابة بالسرطان على المدى الطويل.

-الاضطرابات الهضمية.

-حموضة المعدة.

-عسر الهضم.

-ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار.

-تكوين مواد سامة وضارة ودخولها إلى جسم الإنسان.

-تغير طعم الطعام.

-ارتفاع نسبة الدهون المتحولة.

-أمراض القلب.

المدة المحددة المسموح بها لتسخين الزيت:

أوضحت أخصائية التغذية العلاجية أنه يمكن إعادة تسخين الزيت من مرتين إلى ثلاثة مرات، وذلك حسب نوع الزيت.

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