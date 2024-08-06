لا تتجاهلها- 5 أعراض غير عادية لارتجاع المريء

محمد اسماعيل - القاهرة - لا تقتصر علامات الإصابة بارتجاع المريء على الشعور بالحموضة وألم الصدر فقط، بل هناك أعراض غير عادية يجب عدم تجاهلها، لأنها قد تدل على المعاناة منه.

نستعرض في التقرير التالي، الأعراض غير العادية لارتجاع المريء، وفقًا للمؤسسة الدولية لاضطرابات الجهاز الهضمي IFFGD.

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الأعراض غير العادية لارتجاع المريء

1- السعال

قد يسبب ارتجاع المريء الكحة لبعض المرضى، لأن ارتداد حمض المعدة إلى الحلق يؤدي إلى تهيج الأنسجة الحساسة به، مما يسبب الاحتقان والسعال، اللذين يزدادان حدة عند تناول الطعام في وقتٍ متأخر ليلًا.

2- التهاب الحنجرة

يؤدي ارتجاع المريء إلى المعاناة من بحة الصوت وصعوبة البلع، ويرجع السبب إلى التهاب الحنجرة، نتيجة لارتداد حمض المعدة إليها.

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3- الاختناق الليلي

يواجه بعض المصابين بارتجاع المريء صعوبة كبيرة في النوم ليلًا، نتيجة لنوبات الاختناق والتقيؤ التي تنجم عن ارتداد حمض المعدة إلى الحلق.

وعادةً ما تحدث هذه النوبات لمرضى ارتجاع المريء، في حالة النوم مباشرة بعد تناول الطعام في وقتٍ متأخر من الليل.

4- تآكل مينا الأسنان

في حالات نادرة، قد تتآكل طبقة المينا التي تغلف سطح الأسنان من الخارج لدى مرضى ارتجاع المريء، نتيجة لارتداد حمض المعدة إلى الفم.

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5- الالتهاب الرئوي

يزداد خطر الإصابة بالالتهاب الرئوي عند مرضى ارتجاع المريء، لأن هناك احتمالًا أن يصل حمض المعدة عند ارتداده إلى الرئتين، ويصيبهما بالتهيج.

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