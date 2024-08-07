17 صورة لـ"الجميلة النائمة" التي أثارت الجدل الأولمبياد بتصرف غريب.. من هى؟

محمد اسماعيل - القاهرة - في أولمبياد باريس 2024، خطفت ياروسلافا ماهوشيك، الحائزة على الميدالية الذهبية في القفز العالي، الأضواء بعد انتشار صور لها وهي نائمة خلال المنافسات.

ولُقبت "ماهوشيك"، بـ"الحسناء النائمة" بعدما شوهدت وهي مستلقية على فراش أخضر، فيما يبدو أنها تغفو في النوم أو تفكر في أمر ما.

سر تركيز البطلة الأوكرانية

وبعد فوزها بالميدالية الذهبية، أوضحت ماهوشيك في حديث مع مجلة "تايم" عن روتينها بين القفزات: "أشعر بالراحة عندما أستلقي، أحيانًا أستمتع بمراقبة السحب، وفي أحيان أخرى أعد الأرقام من 1 إلى 4، أو أركز على التنفس، ما يعزز استرخائي ويقلل من الضغوط."

تجسدت فعالية روتينها يوم الأحد عندما نجحت في القفز فوق عارضة بارتفاع مترين دون أن تسقط على الأرض، مما ساهم في تحقيقها للميدالية الذهبية.

ووفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز"، بدأت ماهوشيك في ممارسة هذا الروتين منذ عام 2018، عندما فازت بالقفز العالي في دورة الألعاب الأولمبية للشباب.

روتين الحسناء النائمة

وأشارت الصحيفة إلى أن مدربها سيرجي ستيبانوف اقترح عليها الاسترخاء لفترات طويلة بين القفزات، مما يسمح للدم بالتجمع في ساقيها، ومن هنا فكرت في استخدام كيس النوم، الذي أصبحت تحمله معها في كل مرة تدخل فيها منطقة القفز العالي، وتحولت إلى جزء من روتينها المعتاد.