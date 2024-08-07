بيع بيكيني "الأميرة ليا" بسعر خيالي في مزاد علني لهذا السبب (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

حدث استثنائي هز عالم هواة جمع التحف وأزياء السينما، حيث تم بيع بيكيني "الأميرة ليا" الشهير في فيلم "عودة الجيداي" في مزاد علني مقابل مبلغ خيالي بلغ 175 ألف دولار.

ووفقا لما ورد عبر صحيفة cnn، إن هذا الزي الأيقوني، الذي ارتدته الممثلة كاري فيشر في أحد أكثر المشاهد التي لا تنسى في تاريخ السينما، أصبح قطعة تحف ثمينة تجذب جامعي التذكارات من جميع أنحاء العالم.

يمثل هذا البيكيني أكثر من مجرد قطعة قماش، فهو رمز لثورة ثقافية في السينما، وجدل حول تمثيل المرأة، وأيقونة لواحدة من أشهر الشخصيات في تاريخ الخيال العلمي.

تؤكد فيشر صراحةً أنها لم تختار هذا الزي بنفسها، بل تم فرضه عليها من قبل المخرج جورج لوكاس.

التوتر والإحراج

تعبير فيشر عن الشعور بالتوتر الشديد عند رؤية الزي يعكس مدى صدمتها وعدم ارتياحها له، هذا الشعور جعلها تشعر بالإحراج وهو شعور مشترك لدى الكثير من النساء عندما يتم جعلهن يرتدين ملابس غير مريحة أو غير لائقة.

واستخدم بدوره مانيكان خاص بجسد فيشر لتصميم "البيكيني"، ولكن، عند حلول موعد تصوير الفيلم، قال إن الممثلة قد فقدت حوالي 4.54 كيلو جرام أو أكثر.

ندرة

عدد قليل جدًا من أزياء الأفلام الأصلية يتم الاحتفاظ بها في حالة جيدة، مما يجعل هذا البيكيني قطعة نادرة للغاية.

قيمة عاطفية

بالنسبة لمحبي سلسلة أفلام "حرب النجوم"، فإن هذا البيكيني يحمل قيمة عاطفية كبيرة ويعتبر تذكارًا لا أقيم المزاد في الولايات المتحدة الأمريكية وحظي بتغطية إعلامية واسعة.

السعر النهائي

تجاوز السعر النهائي بكثير التقديرات الأولية، مما يؤكد القيمة الاستثنائية لهذا الزي،

"ويُذكر أن دار المزادات "هيريتيج" قد حققت أرباحًا تصل إلى إجمالي 5.9 مليون دولار" معلومة هامة حول النجاح التجاري لحدث المزاد الذي تم فيه بيع بيكيني الأميرة ليا.

أن المزاد حقق أرباحًا مالية طائلة، مما يعكس الإقبال الكبير على المزادات التي تعرض قطعًا نادرة من هوليوود، خاصة تلك المرتبطة بأفلام شهيرة مثل "حرب النجوم".

المشتري

لم يتم الكشف عن هوية المشتري، ولكن من المتوقع أن يكون جامعًا خاصًا أومتحفًا.

نقاش حول تمثيل المرأة

أثار المزاد أيضًا نقاشًا جديدًا حول الطريقة التي تم بها تصوير المرأة في أفلام الخيال العلمي في ذلك الوقت.

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