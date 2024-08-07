9 علامات تشير إلى خروج الحصوات من الكلى.. لا تتجاهلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة حصوات الكلى، وهي عبارة عن رواسب صلبة تتكون داخل الكلى، وعندما تبدأ بالتحرك عبر الجهاز البولي فإنها تسبب ألما شديدا وغيرها من الأعراض المزعجة.

في هذا الصدد، هناك أعراضا تكشف عن خروج الحصوات من الكلى، وفقا لموقعي "healthline"، و"verywellhealth".

أعراض خروج الحصوات من الكلى:

ألم شديد في الظهر والجانبين، وخاصة الألم الذي يأتي فجأة.

الحاجة المستمرة للتبول.

ألم أثناء التبول.

بول غائم أو كريه الرائحة.

القشعريرة.

زيادة ضغط المثانة.

دم في البول

الغثيان أو القيء.

ارتفاع درجة الحرارة.

كم من الوقت يستغرق خروج حصوة الكلى؟

العامل الرئيسي الذي يؤثر على وقت خروج حصوة الكلى هو حجمها:

- الحصوات الصغيرة التي يقل حجمها عن 4 ملليمترات عادة ما تستغرق وقتا أقل للخروج، وقد تخرج تلقائيًا خلال أسبوع أو أسبوعين.

- الحصوات الأكبر حجما تستغرق وقتا أطول بكثير، وتمتد مدة خروجها إلى أربعة إلى ستة أسابيع أو أكثر.

ما الذي يساعد على خروج حصوات الكلى بسرعة؟

- شرب الكثير من الماء.

- إضافة شرائح الليمون إلى الماء، نظرا لأنه غني بـ "السترات"، وهي مادة كيميائية طبيعية تساعد على إذابة بعض أنواع الحصوات.

- تجنب المشروبات الغنية بالكافيين، مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية.

- تقليل كمية الملح التي تضاف إلى الطعام.

- تجنب الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالبروتين.

اختفاء كامل لمنازل فاخرة في السويد على يد لصوص.. ما القصة؟

دور البرد المنتشر.. طبيب يكشف الأعراض وطرق الوقاية

هل من الآمن إعادة استخدام زيت الطهي؟ لن تتوقع الإجابة

أطعمة ومشروبات تهدد صحة الكبد.. طبيب يحذر من الإفراط

غيرة وحقد يلاحق مواليد هذه الأبراج وخبير يحذرهم