خدع الناس.. يوتيوبر يفتتح مطعم مزيفا وهذا ما حدث "فيديو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تسبب مقلب مضحك قام به أحد مستخدمي موقع يوتيوب ضجة كبيرة على الإنترنت.

أحد مستخدمي موقع يوتيوب يُدعى "ستانلي تشين" افتتح مطعم مزيفًا في سيدني على سبيل المزاح، حيث كان يقدم المعكرونة سريعة التحضير للعملاء الذين اعتقدوا أنهم يحصلون على تجربة طعام راقية، بحسب ndtv.

وأطلق السيد تشين على مطعمه اسم Nise Jangara Ramen، حيث تعني كلمة "Nise" "مزيف" باللغة اليابانية، ثم أنشأ موقعًا إلكترونيًا متطورًا وصورًا جذابة لوجباته لجعلها تبدو قابلة للتصديقن كما أرسل رسائل بريد إلكتروني جماعية إلى المؤثرين، وعرض عليهم طعامًا مجانيًا مقابل مشاركته مع متابعيهم.

يقول وصف الموقع الإلكتروني: "تجربة رامين أوماكاسي التجريبية متاحة لمدة ليلتين فقط كل عام، يسافر مطعم Nise Jangaru Ramen حول العالم لتقديم رامين منبثق منذ عام 1953 وقد استضافت حتى الآن أحداثًا في اليابان وبلجيكا وأمريكا و50 حدثًا آخر - الآن في أستراليا، نشبه عملنا بعمل الفن في المتحف، وبالتالي، تمامًا مثل العديد من المتاحف، فإن خدماتنا مجانية، لا يمكن الدخول إلا سيرًا على الأقدام".

وكان رد الفعل هائلاً، حيث انتظر الناس بشغف لمدة تصل إلى 90 دقيقة للاستمتاع بما اعتقدوا أنه وجبة شهية، ولم يدركوا أنهم تلقوا عبوة من المعكرونة سريعة التحضير مموهة بذكاء، حتى أن العديد منهم أشادوا بالطعام، قائلين إنه "مطهو في المنزل" وأن المرق "جيد حقًا".

وانتشر مقطع فيديو يوثق هذه الحيلة على نطاق واسع، ما أثار جدلاً حادًا على الإنترنت، في الفيديو، شارك السيد تشين تجربته، وكشف كيف خدع العملاء ليصدقوا أنهم يحصلون على تجربة طعام راقية.

أثار الفيديو جدلا، حيث أشاد كثيرون بإبداعه وانتقد آخرون المقلب، وكتب أحد المستخدمين: "أحب هذا... السخرية من كيفية خداع الناس من قبل وسائل التواصل الاجتماعي".

وعلق آخر قائلا: "لو لم تصنع هذا الفيديو، لكان بإمكانك أن تمتلك مطعما مربحا للغاية"، وقال ثالث: "قوة التسويق والخوف من تفويت الفرصة".

وأضاف رابع: "إن لقاءات المؤثرين غريبة للغاية، هؤلاء الأشخاص بعيدون كل البعد عن الواقع، إن الاستعداد لدفع 45 دولارًا مقابل طبق من الرامن أمر غير معقول، إنه يخبرنا بكل ما نحتاج إلى معرفته".

وقال خامس "إنه سيحقق نجاحا كبيرا، ولا يمكن أن يفشل في ذلك مع هذا الإنتاج عالي الجودة، وسوف أكون هنا منذ البداية".

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