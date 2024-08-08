9 أعراض قد تكشف الإصابة بالسرطان لا يجب تجاهلها.. طبيبة تحذر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

السرطان مرض مميت محتمل يحدث عندما تنقسم الخلايا غير الطبيعية وتنتشر بطريقة غير منضبطة، ويمكن لهذه الخلايا أيضًا أن تنتشر إلى الأنسجة والأعضاء المجاورة وتتسبب في إتلافها.

وبحسب صحيفة express، شاركت الدكتورة جين كودل، من الولايات المتحدة، تسعة علامات رئيسية للسرطان عبر منصة التواصل الاجتماعي تيك توك .

وحذرت من أن التعرق الليلي من بين هذه العلامات. وأوضحت الدكتورة كودل: "قد يكون التعرق الليلي ناتجًا عن عدد من الأشياء، ولكن يتعين علينا التأكد في العديد من المواقف من أنه ليس سرطانًا".

يعاني الكثير منا من بعض أشكال التعرق أثناء الليل، وخاصة خلال أشهر الصيف.

لكن الاستيقاظ بشكل منتظم لتجد نفسك وفراشك مغطى بالعرق يمكن أن يكون علامة تشير إلى الإصابة بالسرطان.

توضح هيئة الخدمات الصحية البريطانية: " يتعرق معظم الأشخاص أثناء الليل، إذا كنت تستيقظ بانتظام بملاءات مبللة، فيجب عليك فحصها من قبل طبيب".

"التعرق الليلي هو عندما تتعرق كثيرًا لدرجة أن ملابسك الليلية وأغطية السرير تصبح مبللة تمامًا، على الرغم من أن مكان نومك بارد."

يذكر مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة على موقعه الإلكتروني أن "التعرق الليلي الشديد" هو أحد العلامات العامة للسرطان، ومع ذلك، يضيف أنه قد يكون أيضًا أحد الآثار الجانبية للأدوية أو أمراض أقل خطورة.

إن التعرق الليلي أو ارتفاع درجة الحرارة (الحمى) يمكن أن يكون سببه عدوى أو أحد الآثار الجانبية لبعض الأدوية.

"غالبًا ما تعاني النساء من هذه الحالة أيضًا في وقت انقطاع الطمث."

ومع ذلك، يجب زيارة طبيبك إذا كنت تعاني من هذه الأعراض.

"ولكن تحدث إلى طبيبك إذا كنت تعاني من تعرق ليلي شديد أو حمى غير مبررة"، كما تضيف.

وواصلت الدكتور كودل الكشف عن أعراض أخرى للسرطان يجب عليك فحصها:

فقدان الوزن غير المقصود

نزيف مهبلي غير عادي

تضخم الغدد الليمفاوية

سعال مزعج

بحة في الصوت

صعوبة في البلع

كتل و نتوءات في أي مكان

الانتفاخ.

إذا واجهت أي أعراض غير مبررة، يجب عليك التحدث إلى طبيب.

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