لماذا سميت مدينة "جمصة" بهذا الاسم؟.. اعرف الحكاية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

مدينة "جمصة" واحدة من أبرز الوجهات السياحية في مصر، وتشتهر بشواطئها الرملية، لكن هل تساءلت يوما عن سبب تسمية هذه المدينة بهذا الاسم الغريب؟

نابليون بونابارت وجمصة

الدكتور عادل سالم الباحث والكاتب في الأدب الشعبي أوضح لـ"الخليج 365" أن تعود قصة تسمية مدينة جمصة إلى فترة الحملة الفرنسية على مصر بقيادة نابليون بونابارت.

أثناء مروره بهذه المدينة، أعجب نابليون بها كثيرا، فما كان منه إلا أن أطلق عليها عبارة باللغة الفرنسية تعبرعن إعجابه الشديد وهي "J'aime cela" والتي تعني "أنا أحب هذا".

من "J'aime cela" إلى "جمصة"

مع مرور الوقت، تحرفت هذه العبارة الفرنسية وأصبحت "جمس أية" ثم "جمصة"، والتي أصبحت فيما بعد الاسم الرسمي لهذه المدينة الساحلية.

وبذلك، حملت مدينة جمصة في اسمها ذكرى مرور نابليون بونابارت بها، وشهادة على إعجابه بجمال هذه المنطقة.

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