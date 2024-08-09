3 أعراض تشير إلى قرب إصابتك باحتشاء عضلة القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الطبيب الروسية يوليا مارشينتسيفا، أخصائية أمراض القلب والأوعية الدموية، عن علامات تحذيرية بمثابة إنذار مبكر لحدوث نوبة قلبية، أو ما يعرف باحتشاء عضلة القلب.

وأوضحت الدكتورة أن الشعور بألم أو ثقل في منطقة الصدر، وضيق في التنفس، ونقص الهواء، هي من أبرز الأعراض التي يجب الانتباه إليها، وفقا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وأشارت إلى أن هذه الأعراض غالبًا ما تكون مرتبطة بمرض الذبحة الصدرية، وهو مرض يحدث نتيجة تراكم اللويحات الدهنية داخل الشرايين التي تغذي عضلة القلب.

وتتسبب هذه اللويحات في تضيق الشرايين، ما يقلل من تدفق الدم إلى القلب، ويؤدي إلى الشعور بالألم والضيق في الصدر.

وأضافت أن الأشخاص الذين يعانون من الذبحة الصدرية يشعرون عادة بالألم أثناء بذل مجهود بدني، مثل صعود الدرج أو الركض، ويختفي الألم عادةً مع الراحة.

وتابعت الدكتورة أن يتم تقسيم الذبحة الصدرية إلى عدة فئات وظيفية، وكلما زادت الفئة، زادت شدة المرض وارتفع خطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب.

وأوضحت أن الفئة الرابعة والأخيرة من الذبحة الصدرية هي الأكثر خطورة، حيث يشعر المريض بالألم وضيق التنفس حتى أثناء الراحة التامة.

وشددت الطبيبة على أهمية استشارة الطبيب فور ظهور أي من هذه الأعراض، حتى يتم إجراء الفحوصات اللازمة وتشخيص الحالة بدقة.

ففي حالة وجود لويحات في الشرايين، يمكن اللجوء إلى إجراءات طبية مثل تركيب الدعامات لمنع انسداد الشرايين تماما وتجنب حدوث نوبة قلبية.

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