احذر من خلط هذه الأشياء مع العسل.. بعضها يسبب السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- إيناس فودة

العسل مادة طبيعية لزجة وحلوة تنتجها النحل، ويحتوي على الكربوهيدرات والكالسيوم والبوتاسيوم وفيتامين C وعناصر غذائية أخرى، وله فوائد صحية متعددة، مثل كونه مصدرًا للطاقة ومضادًا للجراثيم، ويُسهم في الوقاية من أمراض الجهاز الهضمي ومشاكل السمنة وعسر الهضم.

ومع ذلك، يجب تجنب خلط العسل ببعض المواد حتى لا يفقد فوائده أو يصبح سامًا، مما قد يتسبب في مشكلات صحية خطيرة تصل إلى الإصابة بالسرطان، وفقًا لموقع Health Shots.

1. العسل مع الماء الساخن

إذا أضفت العسل إلى الماء الساخن، فقد يكون ضارًا لك، ويمكن أن يصبح العسل سامًا عند 140 درجة.

وفقًا لدراسة أجريت عام 2010 ونُشرت في AYU (مجلة فصلية دولية للأبحاث في الأيورفيدا)، وجد الباحثون أنه نظرًا لأن العسل يحتوي على سكريات طبيعية، فإن تسخينه يمكن أن يطلق 5-هيدروكسي ميثيل فورفورال أو HMF والذي قد يكون مسببًا للسرطان.

3. العسل مع الخيار

هل تستخدم العسل لجعل سلطتك أكثر تغذية؟ تأكد من عدم احتوائها على الخيار، وتجنب خلط العسل مع الخيار، الذي يتمتع بخصائص مبردة ومدرة للبول، لأنه عند خلطه مع العسل، يمكن أن يؤدي الخيار المنعش إلى مشاكل جلدية أو مشاكل صحية في الجهاز الهضمي.

4. العسل مع السمن

يمكن أن يتحول خلط العسل بالسمن أو الزبدة المصفاة إلى مادة سامة، وخلال دراسة أُجريت عام 2020 ونُشرت في Toxicology Reports، تم إعطاء الفئران العسل والسمن بنسب متساوية، وقد وُجد أنهما غير متوافقين، بعدما لاحظ الباحثون تساقط الشعر وفقدان الوزن، وبقعًا حمراء على الأذنين.

5. العسل مع اللحوم والأسماك

يُنصح بتجنب تناول العسل مع الأطعمة الغنية بالبروتين مثل الأسماك واللحوم، إذ إن هذا المزيج قد يؤدي إلى تأخير عملية الهضم، ويسبب مشاكل في المعدة.

6. العسل مع الفواكه الحلوة

يُنصح بتجنب إضافة العسل إلى الفواكه الحلوة مثل الأناناس والمانجو، لأنها حلوة بالفعل، ويمكن أن تسبب ارتفاعًا في نسبة السكر في الدم لدى الأشخاص، وخاصة أولئك الذين قد يكونون مصابين بمرض السكري.

ما هي أفضل تركيبات العسل؟

1. العسل والليمون

العسل مع الليمون لهما تأثير مهدئ على الحلق ويساعد في علاج التهاب الحلق والسعال، لاحتوائهما على فيتامين C، الذي يلعب دورًا في تعزيز المناعة، ويسهم في إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تساعد الجسم في مكافحة العدوى، وفقًا لبحث نُشر في مجلة Annals of Nutrition and Metabolism عام 2006.

2. العسل والزنجبيل

يعتبر العسل والزنجبيل مزيجًا ممتازًا لتحسين الهضم، كما أنهما علاج منزلي جيد لتخفيف الغثيان، وله فوائد مضادة للالتهابات، ويساعد على الهضم ويقلل الالتهابات.

3. العسل والقرفة

يحتوي كلا المكونين على مضادات الأكسدة وخصائص مضادة للالتهابات، ويمكن استخدام مزيج العسل والقرفة بأمان لتعزيز المناعة وإدارة مستويات السكر في الدم.

4. العسل والمكسرات

يعد الجمع بين العسل والمكسرات مثل اللوز أو الجوز وجبة خفيفة لذيذة وغنية بالعناصر الغذائية.

توفر المكسرات الدهون والبروتينات الصحية التي تكمل السكريات الطبيعية الموجودة في العسل، لذا يُفضل تناول هذا المزيج بدلاً من الوجبات الخفيفة غير الصحية.

ومع ذلك، لا يتوافق العسل مع جميع المكونات، لذا يُنصح بالبحث عن تركيبات تعزز خصائص العسل والمكونات الأخرى للحصول على تجربة أكثر متعة وفائدة.

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