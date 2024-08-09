بعد 25 دقيقة من إعلان وفاته.. شاب يعود للحياة مرة أخرى وهذا ما حدث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

في حدث لا يصدق، استعاد شاب بريطاني وعيه بعد أن أعلن الأطباء وفاته دماغياً عقب توقف قلبه لمدة 25 دقيقة كاملة.

وفقا لموقع "ndtv"، بدأت القصة حين تعرض الشاب، الذي يُدعى "تشارلي فينسينت"، لحروق شديدة في جسده بسبب التعرض لأشعة الشمس الحارقة أثناء عمله في معسكر لتعليم الأطفال التجديف بولاية نيو هامبشاير الأمريكية.

وبالرغم من الآلام الشديدة التي كان يعاني منها، إلا أنه واصل عمله بإصرار مدهش، حتى وصل به الأمر إلى صراع حقيقي من أجل البقاء.

ومع تزايد الألم، نقل 'تشارلي" على الفور إلى المستشفى، حيث خضع لعملية جراحية عاجلة لإنقاذ حياته.

خلال هذه العملية، توقف قلبه عن الخفقان لمدة 25 دقيقة كاملة، وأصيب بسكتة دماغية صغيرة.

هذه الأحداث جعلت الأطباء يعلنون، بحسرة شديدة، عن وفاته الدماغية.

وصفت شقيقته، إيميلي فينسنت، هذه الواقعة بأنها "معجزة"، مشيرة إلى أن الأطباء اكتشفوا أن قلب شقيقها متضخم، ما يعني أنه كان يعمل بجهد أكبر من المعتاد.

وتابعت: " في مفاجأة غير متوقعة، بدأ قلب تشارلي ينبض مرة أخرى، ليعود إلى الحياة في معجزة طبية حيرت الأطباء".

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