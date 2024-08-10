4 علامات في عينيك تكشف ارتفاع الكوليسترول.. لا تتجاهلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

غالبًا لا ينتج عن ارتفاع الكوليسترول أعراض واضحة، لكنه يؤثر سلبًا على صحة الجسم، مما يجعله يظهر ردود فعل يمكن أن تكشف عن مستويات الكوليسترول المرتفعة، وتحديدًا الضار منها.

وبحسب موقعي Ophthalmology وCleveland Clinic، يمكن لمستويات الكوليسترول المرتفعة أن تؤثر على صحة العين، مما يؤدي إلى ظهور علامات وأعراض واضحة.

الكوليسترول عبارة عن مادة دهنية ضرورية للجسم، ولكن ارتفاع مستوياته في الدم يمكن أن يؤدي إلى تراكم الرواسب الدهنية على جدران الشرايين، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

تأثير ارتفاع الكوليسترول على صحة العين

عادةً ما تتغذى العين عن طريق الأوعية الدموية الدقيقة التي تحمل الدم إلى العين لتتمكن من أداء وظائفها بكفاءة، ولكن في حالة ارتفاع الكوليسترول في الدم، قد تتراكم الرواسب الدهنية على جدران الأوعية، مما يؤثر على كفاءة الرؤية ووضوحها. ومن العلامات الأخرى التي قد تظهر:

تكوين البقع الصفراء: قد يتسبب ارتفاع الكوليسترول في تكوين بقع صفراء على الشبكية، مما يؤثر على الرؤية المركزية ويصعب قراءة الكتب والقيادة.

تصلب الشرايين الشبكية: يؤدي ارتفاع الكوليسترول إلى تصلب الشرايين الصغيرة التي تغذي الشبكية، مما قد يسبب فقدان الرؤية التدريجي، خاصة في الأجزاء المركزية من العين.

الشحوم حول القرنية: تظهر هذه الشحوم على شكل حلقات صفراء أو بيضاء حول قزحية العين، وهي من أبرز العلامات التي تربط بين ارتفاع الكوليسترول وأمراض العين.

الاحتقان والالتهاب: قد يسبب ارتفاع الكوليسترول التهابًا في الأوعية الدموية في العين، مما يؤدي إلى احمرار العين والشعور بالحكة.

التشخيص

عادةً ما يتمكن الطبيب من معرفة الإصابة بارتفاع الكوليسترول من خلال فحص العين، والبحث عن العلامات التي تم ذكرها أعلاه.

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