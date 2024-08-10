4 علامات على شفتيك تنذرك بمرض السكري.. اكتشفها قبل فوات الأوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

عادة ما تكون الشفاه نافذةً على صحتنا العامة، فيمكن أن تكشف عن العديد من الحالات الصحية، بما في ذلك مرض السكري.

ويستعرض "الخليج 365" في السطور التالية 4 علامات شائعة قد تظهر على شفتيك وتحذر من وجود مرض السكري، وفقًا لاستشاري الكبد والكلى، سعيد شلبي.

الشفتين الجافتين والشعور بالعطش المستمر

ارتفاع نسبة السكر في الدم يؤدي إلى جفاف الفم والشفتين، مما يدفعك للشعور بالعطش المستمر.

عندما ترتفع نسبة السكر في الدم، تعمل الكلى على التخلص من الفائض عن طريق البول، مما يؤدي إلى فقدان الجسم لكميات كبيرة من السوائل.

الشقوق والتشققات في زوايا الفم

نقص فيتامينات B، خاصةً فيتامين B12 وحمض الفوليك، هي حالة شائعة لدى مرضى السكري.

نقص هذه الفيتامينات يؤدي إلى التهاب في زوايا الفم وتشققها.

الشفتين المتورمتين أو الملتهبتين

ارتفاع نسبة السكر في الدم قد يؤدي إلى التهاب في الأنسجة، بما في ذلك الشفتين.

الالتهاب المزمن الناجم عن ارتفاع السكر يمكن أن يسبب تورمًا واحمرارًا في الشفتين.

تغيرات في لون الشفتين

قد يلاحظ بعض مرضى السكري تغيرًا في لون شفاههم، مثل الشحوب أو الاحمرار غير المعتاد.

هذا التغير قد يكون مرتبطًا بمضاعفات أخرى لمرض السكري، مثل مشاكل في الدورة الدموية.

العلامات الأخرى لمرض السكري

تشمل زيادة التبول والعطش، فقدان الوزن غير المبرر، التعب، وبطء التئام الجروح.

نصائح للحفاظ على صحة الشفتين

ترطيب الشفتين بانتظام.

شرب كميات كافية من الماء.

تناول غذاء صحي ومتوازن.

السيطرة على مستوى السكر في الدم.

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