رقصة طالب جامعة الزقازيق تثير جدلا على مواقع التواصل - وهكذا جاءت التعليقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

أثار مقطع فيديو يظهر طالبًا من كلية التجارة وهو يرقص في حفل تخرجه بجامعة الزقازيق جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار تساؤلات حول حدود الحرية الشخصية والتعبير عن الذات في سياق المناسبات الأكاديمية.

أصدرت جامعة الزقازيق بيانًا رسميًا استنكرت فيه تصرف الطالب خلال حفل التخرج، مؤكدة أنه لا يتناسب مع قيم الجامعة ومكانتها، ويجب على الجميع الالتزام بالأخلاقيات والتقاليد في مثل هذه المناسبات.

كما فتحت جامعة الزقازيق تحقيقًا عاجلاً بعد انتشار مقطع الفيديو، الذي يظهر الطالب وهو يرقص بشكل مثير للجدل خلال حفل التخرج، وقررت استدعاء القائمين على تنظيم الحفل.

آراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي

انقسم الرأي العام حول تصرف الطالب، إذ رأى البعض أن هذا التصرف يعبر عن الفرح الشبابي، بينما اعتبره آخرون تصرفًا غير لائق وغير مناسب لمكانة الجامعة.

وجاءت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي كالآتي:

"بقت مهذلة بجد قلبوا حفلة التخرج لحنة شيماء، مش ناقص غير نشارة الخشب وعلبة بيرسول".

"يعني شايفهم واقفين مستنيينه يخلص وصلة الرقص وبرضه مكمل".

"كله كوم والدكتورة اللي كانت بتسقف في أول الفيديو كوم تاني حاجة تحزن".

"هو فيه إيه يعني لما الطالب يحتفل ويفرح بتخرجه اللي بيحصل مرة واحدة في حياته، رقصه وفرحته بشهادته تقل من الحاضرين واللي بيكرمهم، في إيه ليه دايمآ بتحبوا تعلقوا على كل حاجة، فرح حزن ماتسيبوا كل واحد حسب الجيل اللي تربى عليه، وكل واحد حر في اللي بيعمله، مدام مش بيأذي حد، سيبوا الناس تفرح بالطريقة اللي تحبها، مدام مرة في العمر ومش هتتكرر تاني، مدام مفيهاش أذية ولا قلة قيمة للغير".

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