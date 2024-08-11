فاكهة تحسن صحة الأمعاء وتقي من سرطان المعدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يوجد فاكهة يجب على الأشخاص تناول المزيد منها للمساعدة في تحسين صحة الأمعاء والوقاية من سرطان المعدة، وهي "الكيوي".

وقد يساعد تناول أكثر من ثمرة كيوي يوميا على التبرز وصحة الأمعاء وعلاج الإمساك وأعراض معينة.

ويرجع سبب ذلك إلى احتوائها على الألياف والكربوهيدرات والبروتين، بحسب ما ذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

ولكن معظم الأشخاص لا يحصلون على ما يكفيهم من الألياف، لذا، إذا كنت تبحث عن طرق لزيادة تناول الألياف، فمن الأفضل تناول القليل من الكيوي يوميا.

فوائد أخرى لـ الكيوي، وفق ما جاء في موقع "health".

-مصدر ممتاز لفيتامين سي.

- حماية الجسم من الضرر التأكسدي الناتج عن الجذور الحرة.

-تحسين وظيفة الخلايا المناعية.

- صحة القلب.

-صحة العين.

-فقدان الوزن.

-خفض مستويات السكر في الدم.

مخاطر الإفراط في الكيوي:

-ألم البطن.

-القيء.

-الصفير.

-صعوبة البلع.

-حكة الحلق والفم.

تورم الوجه.

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