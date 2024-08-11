موجود في كل بيت.. مكون حار قد يمنع أمراض القلب والسرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

ندرك جميعا أن تناول نظام غذائي صحي ومتوازن مليء بالفواكه والخضروات يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض معينة.

ولكن ما قد يكون أقل شهرة هو الفوائد الصحية المحتملة لخضار معين، يستخدم في الغالب كمكون لإضافة نكهة حارة إلى الوجبات.

وفقا لدراسات مختلفة، فإن الفلفل الحار قد يكون مفتاحا لصحة القلب بالإضافة إلى فوائد أخرى، بحسب صحيفة إكسبريس.

ويعتقد أن السبب الرئيسي وراء ذلك هو مركب موجود في الفلفل الحار يعرف باسم الكابسيسين، والذي من المعروف أنه يمتلك خصائص خفض الكوليسترول وحتى خفض مخاطر الإصابة بالسرطان والتهاب المفاصل .

وخلصت دراسة علمية نشرت في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب في عام 2019 إلى أن الأشخاص الذين يتناولون الفلفل الحار بشكل منتظم يبدو أنهم يخفضون من خطر الوفاة بسبب أمراض القلب.

وفي إطار الدراسة، قام الباحثون بتحليل الأنظمة الغذائية والسجلات الصحية لأكثر من 22 ألف شخص يعيشون في جنوب إيطاليا، وتابعوهم لفترة زمنية متوسطة بلغت أكثر من ثماني سنوات.

اكتُشف أن الأشخاص الذين تناولوا الفلفل الحار أكثر من أربع مرات في الأسبوع كانوا أقل عرضة للوفاة بسبب أمراض القلب بنحو الثلث من أولئك الذين نادراً ما تناولوا الفلفل الحار أو لم يتناولوه أبداً.

تم اكتشاف هذه الفائدة الوقائية سواء اتبع المشاركون نظامًا غذائيًا متوسطيًا أو نظامًا غذائيًا أقل صحة أم لا.

وتابع مؤلفو الدراسة: "في عدد كبير من سكان البحر الأبيض المتوسط البالغين، يرتبط الاستهلاك المنتظم للفلفل الحار بانخفاض خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية (CVD) بغض النظر عن عوامل خطر أمراض القلب والأوعية الدموية أو الالتزام بالنظام الغذائي المتوسطي، لا تؤثر المؤشرات الحيوية المعروفة لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية إلا بشكل طفيف على ارتباط تناول الفلفل الحار بالوفاة".

قام بحث منفصل، نُشر في مجلة Angiology في عام 2021، بتحليل أربع دراسات موجودة تناولت استهلاك الأطعمة الحارة (الفلفل الحار، أو صلصة الفلفل الحار، أو زيت الفلفل الحار) والرابط بين أمراض القلب والأوعية الدموية.

نظرت الدراسات مجتمعة في 564,748 مشاركًا على مدى متوسط مدة 9.7 سنوات.

وتوصل مؤلفو الدراسة إلى أن الطعام الحار مرتبط بانخفاض خطر الوفاة لأي سبب، وكذلك الوفاة المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأشاروا إلى أن "البيانات المجمعة تشير إلى أنه مقارنة بالأشخاص الذين لا يستهلكون الأطعمة الحارة بانتظام، فإن المستهلكين المنتظمين للأطعمة الحارة واجهوا خطرًا أقل بنسبة 12 في المائة للوفاة لأي سبب".

"وعلاوة على ذلك، ارتبط استهلاك الأطعمة الحارة بانخفاض كبير في خطر الوفاة بسبب أمراض القلب، ولكن ليس بسبب اضطرابات الأوعية الدموية الدماغية."

وأضافوا: "في الختام، تشير الدراسات الوبائية المتاحة إلى أن استهلاك الأطعمة الحارة الحارة يرتبط بانخفاض خطر الوفاة الناجمة عن أي سبب أو أمراض القلب، وهناك حاجة إلى مزيد من الدراسات في مجموعات سكانية مختلفة لتأكيد هذا الارتباط".

وذكرت دراسة أخرى نشرت في مجلة Molecules عام 2022 أن مادة الكابسيسين الموجودة في الفلفل الحار يمكن أن تساعد في منع السمنة، وأضافت أن لها خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للسرطان.

وتقول الدراسة: "إن الكابسيسينويدات تعمل ضد مستويات الكوليسترول المرتفعة والسمنة، وتظهر تأثيرات مضادة للسرطان، وتستخدم لعلاج آلام التهاب المفاصل".

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