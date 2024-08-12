الامارات | بشعر أصفر وشارب أسود .. عمرو دياب يفاجىء جمهور العلمين وسعر التذكرة وصل مليون جنيه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بإطلالة غريبة ولافتة، فاجأ الفنان المصري، عمرو دياب جمهوره، في حفل ضخم ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، يوم الجمعة.

وظهر دياب بشعر أصفر وشارب وذقن صغيرة باللون الأسود، مرتدياً بنطلون جينز وقميص خفيف، ومازح جمهوره قائلًا: "يلا نرجع أغاني الفتنس (الرشاقة) بتاعة زمان".

وعلى مدار نحو ساعتين قدّم عمرو دياب مجموعة كبيرة من أغانيه المميزة، بدأها بأغنيته الشهيرة "يا أنا يا لأ"، ليبدأ بعدها في وصلة غنائية مزج فيها بين الأغاني القديمة والحديثة.

ومن ضمن مفاجآت حفل مهرجان العلمين عزف الفنان عمرو دياب بنفسه على آلة البيانو لأغنيته الشهيرة "إنت الحظ"، كما قدم عددًا كبيرًا من أغانيه القديمة في فترتي التسعينيات ومطلع الألفية الجديدة ومن أبرزها أغنية "قمرين" التي تفاعل معها حضور الحفل بشكل كبير.

وأعلنت الجهة المنظّمة للحفل نفاد جميع التذاكر قبل انطلاقه بعدة ساعات، بما فيها تذاكر "الكابينة"، التي وصل سعرها إلى مليون جنيه، بعد حملة ترويجية للحفل استمرت لنحو شهر، وتضمّنت طرح تذاكر بفئات مختلفة.

كما شهد الحفل حضور نجله عبدالله وابنتيه جنى وكنزي، حيث ظهروا وسط الجمهور.