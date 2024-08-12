المعازيم اتصدموا.. لن تتخيل ما فعلته عروس في حفل زفافها- 10 صور صادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

شهد حفل زفاف بريطاني واقعة غريبة، حيث أقدمت العروس على طرد أختها من الحفل بسبب رفضها الامتثال لطلبها بارتداء فستان أصفر اللون.

وفقا لموقع "independent"، بررت العروس البالغة من العمر 25 عاما قرارها هذا برغبتها في أن يكون حفل زفافها مميزا وجذابا، حيث قررت تحديد ألوان محددة لملابس المعازيم.

وقد اختارت اللونين الأصفر والأزرق، وهما اللونان المفضلان لها ولخطيبها.

وأوضحت العروس أنها طلبت من جميع الحاضرين ارتداء أحد هذين اللونين، مشيرة إلى أن الجميع استجاب لطلبها باستثناء أختها "جين" التي رفضت ارتداء اللون الأصفر، مضيفة أنه لا يليق بها ويجعلها تبدو باهته.

وأمام إصرار أختها على عدم الالتزام باللون المحدد، اتخذت العروس قرارا قاسيا بطردها من الحفل.

وقد بررت قرارها هذا بأنها لا تستطيع التسامح مع أي تصرف يفسد جمال حفل زفافها.

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