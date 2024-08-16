الامارات | «طيران الإمارات» تمدد رعايتها لبطولة أميركا المفتوحة للتنس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «طيران الإمارات» واتحاد التنس الأميركي، أمس، تجديد شراكتهما التي سيمتد بموجبها دعم «طيران الإمارات» لبطولة أميركا المفتوحة للتنس. وتواصل «طيران الإمارات» رعايتها لبطولة أميركا المفتوحة للتنس كناقل رسمي للعام 13 على التوالي، حيث تعتزم الناقلة أن تُحدث تأثيراً إيجابياً في المجتمعات المحلية في الولايات المتحدة.

وستشهد الشراكة الممتدة لسنوات عدة إطلاق «طيران الإمارات» ومؤسسة اتحاد التنس الأميركي، مبادرة «Force for Good» لإعادة تأهيل وتجديد الملاعب في المدن الأميركية، وسيتم إطلاق البرنامج خلال بطولة أميركا المفتوحة لعام 2024 في ملاعب دي هوستوس في بروكلين، مع الكشف عن تجديد ثلاثة ملاعب في السابع من سبتمبر. وعلى مدار فترة الرعاية الجديدة متعددة السنوات، سيعمل البرنامج على رفع مستوى ودعم عشرات الآلاف من الشباب الذين يعانون نقص الموارد، من خلال تسهيل وصولهم إلى التنس والتعليم. وتحتضن ملاعب دي هوستوس، دوري كينجز كونتي للتنس الذي يخدم مئات الشباب في بروكلين، كواحد من أكثر من 250 فرعاً وطنياً لبرنامج التنس والتعلم للناشئين التابع لاتحاد التنس الأميركي على مستوى البلاد.

وستدعم مبادرة «طيران الإمارات» لتجديد ملاعب التنس، مؤسسة اتحاد التنس الأميركي سنوياً، لإعادة تأهيل الملاعب في الحدائق والمدارس والمراكز المجتمعية التي تفتقر إلى الخدمات في مختلف المدن التي تخدمها «طيران الإمارات» في الولايات المتحدة. كما سيدعم تمويل «طيران الإمارات» برامج التنس والتعليم في تلك الملاعب لخدمة الشباب المحليين وأسرهم.

وقال النائب التنفيذي للرئيس، للتسويق والعلامة التجارية والاتصالات المشتركة في «طيران الإمارات» بطرس بطرس: «تفخر (طيران الإمارات) بعودتها لبطولة أميركا المفتوحة للتنس بصفتها الناقل الرسمي للبطولة، حيث نشارك شغفنا بالتنس والرياضة مع مشجعينا في جميع أنحاء العالم. ومع احتفالنا بشراكتنا مع اتحاد التنس الأميركي للعام 13 نفخر بالاحتفال بالتزامنا المتجدد تجاه الحدث المرموق، من خلال تقديم مبادرة مجتمعية جديدة ستؤثر في حياة الشباب في المجتمعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة».

وأضاف: «تخدم (طيران الإمارات) 12 مدينة في الولايات المتحدة، ومن دواعي سرورنا أن نرد الجميل للمجتمعات التي نخدمها. وتشكل مبادرة تجديد وإعادة تأهيل ملاعب التنس ودعم برامج التدريب، إحدى الوسائل المفيدة لإلهام عشاق التنس من الشباب ونجوم المستقبل، ونحن سعداء بالاضطلاع بدور حيوي في رعاية المواهب بين الشباب، ونتطلع إلى الكشف عن أول ثلاثة ملاعب تم تجديدها في بروكلين في نيويورك، حيث انطلقت عملياتنا في الولايات المتحدة قبل 20 عاماً».