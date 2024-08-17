قتل زوجته بسبب طبق مكرونة.. لماذا ينتشر العنف بين الأزواج؟

محمد اسماعيل - القاهرة - انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة العنف بين الأزواج، وكان أحدثها تعرض زوجة قاصر للضرب المبرح والتعذيب على يد زوجها، قبل أن يُلقي بها من أعلى سطح المنزل بمحافظة الغربية، بسبب تناولها طبق مكرونة دون إذنه.

وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي، إنّ انتشار العنف بين الأزواج يرجع إلى عدة عوامل، نفسية واجتماعية ومادية.

وأوضح "فرويز" في تصريحات لـ"الخليج 365" أنّ بعض الأسر تتسم بوجود نماذج سلوكية تعزز من ثقافة العنف، مما يؤثر سلبًا على سلوك الأفراد ويجعل العنف أمرًا مقبولًا أو مبررًا في بعض الأحيان.

وبيّن أن الضغوط الاقتصادية والاجتماعية على الزوج، تلعب دورًا كبيرًا في زيادة التوتر داخل الأسرة، مشيرًا إلى أنه عندما يواجه الرجل صعوبات مالية أو ضغوطًا نفسية، يمكن أن يؤدي ذلك إلى انفجار الغضب بطرق عنيفة ضد زوجته.

وأشار إلى أنّ عدم القدرة على التواصل بشكل فعال، وحل المشكلات بطرق بناءة، يمكن أن يؤدي إلى تصاعد المشاكل بين الزوجين وتحولها إلى عنف.

وأوضح أنّ بعض الأزواج يفتقرون إلى المهارات الضرورية؛ للتعامل مع الخلافات بطرق إيجابية، مما يؤدي إلى تصاعد النزاعات بشكل عنيف.

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