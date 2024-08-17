القاهره - الخليج 365
مهنياً: تنعم باجواء جيدة وحركة ونشاط تواصل اتصالات انتصارات يا مختار الابراج تهديك الكواكب مناخا من المحبة وحظا في المسائل المالية وتجد الاجوبة على تساؤلاتك يتميز هذا الاسبوع بوجود الشمس في برج الاسد الناري الصديق التي تنير حياتك سلاما ويطمئن بالك في حين ان كوكب المريخ والمشتري في الجوزاء يشجعانك على تخطي كل المصاعب
السبقة بالاضافة الى وجود الزهرة في العذراء ما يجعل حركتك اكثر سرعة وامنياتك اكثر قدرة على التنفيذ
عاطفياً: ينتعش القلب وتعيش اسبوعاً رومانسيّاً فأنت ممتلئ سحرًا ونشاطًا وتبدو شغوفًا بالناس وبكل من تعرف وتحب ما يزال كوكب الحب الزهرة في العذراء يغمرك بالوعود والافاق الجديدة ويحمل اليك السعادة والحب والغرام والتفاهم مع الشريك والاولاد والعائلة و يؤمّن لك الرفاهية المادية والمداخيل الجديدة والنجاحات المهنية والاجتماعية . للعازب قد تعرف لقاء استثنائيًا ويغمرك الحماس ويمتلئ قلبك حبًا وشوقًا. نصيحة لا ترفض الدعوات والعروض الاجتماعية الجميلة والملفتة للنظر
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "الحمل" من السبت 17 آب إلى الجمعة 23 آب 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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