الامارات | أستاذ جامعي ألماني يسبح في نهر إلبه لفحص جودة المياه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يهدف الأستاذ الجامعي الألماني المتخصص في الكيمياء أندرياس فاث إلى السباحة لأكثر من 1000 كيلومتر على طول نهر إلبه للتوعية بحماية المياه.

وبدأ الأستاذ من جامعة فورتفانغن بجنوب غرب ألمانيا حملته البيئية بالقفز في المجرى العلوي من نهر إلبه.

ويعتزم السباحة في النهر على مدار 25 يوماً من سميرتسه في جمهورية التشيك إلى مدينة كوكسهافن في شمال غرب ألمانيا، حيث يتدفق نهر إلبه إلى بحر الشمال.

وخلال رحلته التي تمتد 1083 كيلومتراً، سيمر أيضاً عبر مدن مثل دريسدن وماجدبورغ وهامبورغ، ويقوم بشكل منتظم بأخذ عينات من المياه مع فريقه.

ويهدف العالم البالغ من العمر 59 عاماً إلى جذب الانتباه العام إلى حماية المياه.

وقال فاث في بداية السباحة إن لديه «أهدافاً رياضية وعلمية».