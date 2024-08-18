هذا ما يحدث للكوليسترول والكبد عند تناول البطاطس المسلوقة على الإفطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

البطاطس المسلوقة من الأطعمة المفضلة لدى الكثيرين، ويحرص البعض على تناولها في وجبة الإفطار، لكنهم قد يجهلون تأثيرها على صحة الكبد ومستويات الكوليسترول في الدم.

وبحسب ما ذكره موقعا EatingWell وMedlinePlus، إليك تأثير البطاطس المسلوقة على صحة الكبد ومستويات الكوليسترول في الدم.

تأثيرها على صحة الكبد

نظرًا لأن الكبد هو العضو المسؤول عن معالجة الدهون، لذا فإن تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة قد يزيد من عبء العمل على الكبد، ولكن البطاطس المسلوقة تعد من الأطعمة صديقة الكبد وذلك لأنها لا تحتوي على دهون مشبعة أو سكريات مضافة.

تأثير البطاطس المسلوقة على مستويات الكوليسترول

تعد البطاطس المسلوقة غنية بالألياف الغذائية والبوتاسيوم، التي تعمل على خفض مستويات الكوليسترول الضار، بالإضافة إلى تنظيم ضغط الدم، كما يدعم كلًا منهما صحة القلب والأوعية الدموية.

هل البطاطس المسلوقة أكثر صحة من المقلية ؟

الإجابة نعم، لأن البطاطس المقلية تحتوي على كمية كبيرة من الدهون الضارة، والتي يمكنها أن تساهم في زيادة الوزن وارتفاع مستويات الكوليسترول وتحديدًا الضار، مما يهدد صحة القلب ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، كما أنها تؤثر سلبًا على الكبد لأن الدهون تتطلب مجهود مضاعف منه لمعالجة الدهون، مما يلحق به الأضرار.

كما أن الدهون الزائدة تؤدي إلى زيادة السعرات الحرارية وارتفاع خطر الإصابة بزيادة الوزن، مما يتسبب في إلحاق ضرر بصحة القلب والكبد، بالإضافة إلى أن عملية القلي قد تؤدي إلى فقدان بعض الفيتامينات والمعادن الموجودة في البطاطس.

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