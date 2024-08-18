العدو الأول لجسمك.. مشروب يدمر البنكرياس ويرفع السكر في الدم معا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

المشروبات الغازية من المشروبات الأكثر استهلاكا في العالم، وذلك بفضل مذاقها اللذيذ والمنعش، ولكن، تُخفي بداخلها مخاطر صحية جسيمة، أبرزها تأثيرها السلبي على مستويات السكر في الدم وصحة البنكرياس.

وفقا لموقع "healthline" إليك تأثير تناول المشروبات الغازية على البنكرياس ومستويات السكر بالدم.

تأثير المشروبات الغازية على مستويات السكر

عندما يتناول الشخص كميات كبيرة من الفركتوز الموجود في المشروبات الغازية، يضطر البنكرياس إلى إنتاج كميات أكبر من الأنسولين لخفض مستوى السكر في الدم، مع مرور الوقت، يفقد البنكرياس قدرته على الاستجابة للأنسولين بشكل فعال، ما يؤدي إلى حالة تسمى مقاومة الأنسولين.

نتيجة لمقاومة الأنسولين، يرتفع مستوى السكر في الدم بشكل كبير، ما يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

تأثير المشروبات الغازية على البنكرياس

تحتوي هذه المشروبات على كميات كبيرة من السكر، الذي تسبب ارتفاع حاد في مستوى السكر في الدم، هذا الارتفاع المفاجئ يحفز البنكرياس على إفراز كميات كبيرة من الأنسولين، ما يُشكل عبء على هذا العضو.

كما يُزيد استهلاكها خطر الإصابة بالتهاب البنكرياس، الذي يسبب ألما شديدا في البطن.

وكشفت دراسة حديثة إلى أن هناك علاقة بين استهلاك المشروبات الغازية وزيادة خطر الإصابة بسرطان البنكرياس، ففي دراسة شملت أكثر من 60,000 شخص، تبين أن أولئك الذين شربوا مشروبين غازيين أو أكثر أسبوعيا كانوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان البنكرياس بنسبة 87% مقارنة بأولئك الذين لم يشربوا هذه المشروبات.

أضرار أخرى للمشروبات الغازية:

زيادة الوزن والسمنة.

أمراض القلب والأوعية الدموية.

تسوس الأسنان.

الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي.

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