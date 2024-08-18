بالصور.. حكاية الجسر المعلق الأكثر رعبا في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تم وصف الجسر المعلق الممتد على طول 150 مترا فوق مضيق نهر دادونج في تشونجتشينج بالصين بأنه الجسر المعلق الأكثر رعبا في العالم بسبب مظهره غير الآمن.

على مدى العامين الماضيين، انتشرت مقاطع فيديو لمركبات بناء ثقيلة تعبر جسرًا ضيقًا وهشًا معلقًا على ارتفاع حوالي 300 متر فوق مضيق نهر واسع على وسائل التواصل الاجتماعي باستمرار، ما ترك الناس يتساءلون عن مدى سلامته، بحسب odditycentral.

وعلى الرغم من أنه يمتد لمسافة 240 مترًا، إلا أن هذه الأعجوبة الهندسية المرعبة ليس لها أبراج أو قاعدة للدعم، وتعتمد فقط على أربعة كابلات فولاذية لدعم المركبات التي يصل وزنها إلى 45 طنًا.

والجسر واسع بما يكفي لعبور مركبة واحدة فقط، وعلى الرغم من وجود شبكات أمان على كل جانب، فإن حركة خاطئة واحدة يمكن أن تؤدي إلى كارثة، ومن الصعب التنقل فيه في الظروف العادية، لكن تخيل الاضطرار إلى القيام بذلك في يوم عاصف بشكل خاص.

ولحسن الحظ، فإن جسر نهر دادونج المعلق في منطقة وولونج في تشونجتشينج هو مشروع مؤقت مصمم لتسهيل بناء جزء أكثر إثارة للإعجاب من البنية التحتية، وهو جسر شوانجباو.

وعند اكتماله، سيكون أكبر جسر مزدوج القوس في العالم، ويمتد فوق نهري دادونجه وشياوهيجو، ولكن من أجل بناء هذا الهيكل الفخم، احتاج العمال إلى طريقة للوصول إلى الجبل الصغير الذي سينتهي به الأمر بدعم دعامات القوس المركزي، وهنا توصلوا إلى فكرة الجسر المعلق المؤقت.

يمتد الجسر المعلق الذي يطلق عليه "الجسر الأكثر رعبا في العالم" على طول 240 مترا عبر الجانب الغربي من واد ضخم، ويبلغ عرضه 12 مترا، لكن مساره لا يكفي لمرور مركبة واحدة في كل مرة، من الناحية الفنية، لا يمثل هذا مشكلة، حيث يستخدمه فقط الشاحنات وآلات البناء العاملة على جسر شوانغباو، لكن هذا لا يعني أن عبوره سهل.

لأن الجسر المعلق لا يحتوي على أبراج أو كابلات مائلة للدعم الإضافي، فهو ليس الأكثر استقرارًا في العالم، على الرغم من أن الشد الأفقي لكابلاته الفولاذية الأربعة الضخمة قام بعمل جيد بما فيه الكفاية حتى الآن.

وتشتهر الصين ببنيتها التحتية المذهلة، بدءًا من "الطرق السريعة النهرية" المعلقة وحتى الجسور العلوية المذهلة .

بعد انتشار الشاي المغشوش.. كيف تميز بين الأصلي والمقلد؟

تناولها فورا.. 5 مشروبات تطرد السموم من الشرايين بشكل طبيعي

"كانت بتصور فيديو في المطبخ".. بلوجر تفارق الحياة بشكل صادم

عالم الزلازل الهولندي يحذر من يومي 18 و19 أغسطس لهذا السبب الصادم

متحولش تزعلهم.. 4 أبراج فلكية "دمعتها قريبة" ولا تنسَ الأسيّة