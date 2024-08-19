دراسة: الإجهاد الوظيفي قنبلة موقوتة تهدد قلبك

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تشعر بالضغط المستمر في العمل؟ هل تراودك أفكار سلبية حول وظيفتك؟، فقد تكون عرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب.

كشف الباحثون أن الخطر مرتفع بشكل خاص لدى الموظفين ذوي الأجور المنخفضة، والذين لا يحصلون على تقدير لجهودهم.

وجاء في موقع "هيلث داي"، أن هناك دراسة ضمت من 5900 موظف من ذوي الياقات البيضاء، الذين أبلغوا عن ضغوط عملهم بين عامي 1991 و2018.

وبالرجوع للسجلات الطبية في جامعة لافال تبين أن الذين أبلغوا عن ضغوط عمل عالية ومكافآت منخفضة كانوا أكثر عرضة للإصابة بالرجفان الأذيني بنسبة 97%.

ووتوصلت البيانات أن الإجهاد العالي في العمل وحده ارتبط بارتفاع احتمالات الإصابة بهذه الحالة بنسبة 83%، مثل السكتة الدماغية أو قصور القلب، أو مضاعفات القلب

جدير بالذكر أن الدراسة توصلت إلى أن خفض التوتر والضغوط في العمل، تحمي القلب.