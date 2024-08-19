الامارات | فوز «ماكبث المصنع» بجائزة المهرجان القومي للمسرح المصري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز عرض «ماكبث المصنع» بجائزة أفضل عرض مسرحي في الدورة الـ17 للمهرجان القومي للمسرح المصري، التي أسدل الستار عليها أمس في القاهرة.

كما نال العرض الذي قدّمه فريق مسرح كلية طب الأسنان في جامعة القاهرة والمأخوذ عن نص «ماكبث» للكاتب الإنجليزي وليام شكسبير، جائزة أفضل إخراج، إضافة إلى جائزة أفضل تصميم ديكور مناصفة مع عرض «مائة وثلاثون قطعة» لفرقة بالطو المسرحية.

وذهبت جائزة أفضل عرض ثانٍ في المهرجان إلى «النقطة العميا» المأخوذ عن رواية «العطل» للكاتب السويسري فريدريش دورينمات.

وحصل على جائزة أفضل دعاية مسرحية أحمد صيام عن عرض «المصير»، وجائزة أفضل تصميم أزياء إسلام عباس عن عرض «ليلة القتلة»، وجائزة أفضل تصميم إضاءة أبوبكر الشريف عن عرض «مرايا إليكترا»، وجائزة أفضل أشعار أمين حداد عن عرض «مش روميو وجوليت».

كما حصل زياد هجرس على جائزة أفضل موسيقى عن عرض «الطاحونة الحمراء»، وذهبت جائزة أفضل تصميم استعراضات مناصفة إلى هاني فاروق عن عرض «ليلة القتلة»، وعلي جيمي عن عرض «نيوزيس».

ونال جائزة أفضل دراماتورج محمود الحسيني عن عرض «ماكبث المصنع»، وأحمد فؤاد عن عرض «النقطة العميا».

وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة إلى عرض «السمسمية» لفرقة المواجهة والتجوال.