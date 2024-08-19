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الامارات | دولفيناريوم دبي.. عروض مرحة برفقة العائلة

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستمتع زوار دولفيناريوم دبي، في حديقة الخور، بمشاهدة عروض مدهشة ومرحة تقدمها الدلافين والفقمات، وبقضاء أمتع الأوقات مع العائلة والأطفال.

وهو أول دولفيناريوم داخلي مكيف بالكامل في الشرق الأوسط، ويوفر موطناً للدلافين والفقمات، ما يسمح للجمهور بمشاهدتها والتفاعل معها من خلال العروض الحية وجلسات التصوير.

وافتتحت بلدية دبي دولفيناريوم دبي في 21 مايو 2008، وتبلغ مساحته 5000 متر مربع وهو منشأة تتسع لنحو 1250 مقعداً.

ويتميز مجمع مبنى الدولفيناريوم أيضاً بتوفير أنشطة وفعاليات خاصة بالأطفال والعائلات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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