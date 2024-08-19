دراسة تكشف.. هل بدائل السكر هي الحل الأمثل لمرضى السكري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

في ظل انتشار السمنة ومرض السكري، لجأ الكثيرون إلى بدائل السكر كحل سريع لإنقاص الوزن والتحكم في مستوى السكر في الدم.

قالت مجلة "هيلبراكسيسنت" الألمانية بأن مادة إريثريتول، والتي تستخدم كبديل للسكر تزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وأشارت المجلة الألمانية إلى أن هناك دراسة جديدة شارك فيها خبراء في مستشفى "كليفلاند كلينك" في الولايات المتحدة، بينت أن هناك ثمة علاقة بين مادة إريثريتول والجلوكوز ومرض تصلب الشرايين وتجلط الدم بالأوعية الدموية.

كما توجد هذه المادة في بعض أنواع الفواكة والأطعمة المتخمرة، ويتم إنتاج هذا السكر صناعياً عن طريق تخمير الذرة أو الجلوكوز مع خميرة مونيليلابولينس.

وتساوي هذه المادة من 60-70% من تحلية سكر المائدة، كما أن سعراته الحرارية تكاد تكون صفراً.

كما أكدت المجلة الألمانية أن هناك حاجة إلى المزيد من الأبحاث للتأكيد من سلامة هذه المعلومات.