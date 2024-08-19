هل المربى متعة حلوة أم خطر صحي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تحب المربى؟ هل تعلم أن هذا الطبق اللذيذ قد يكون ضارًا بصحتك؟ قد يبدو الأمر مفاجئًا، ولكن هناك بعض الفئات التي يجب عليها الحذر عند تناول المربيات.

كما حذرت الدكتورة تاتيانا سولنتسيفا الباحثة في مختبر مركز البحوث الفيدرالي للتغذية والتكنولوجيا الحيوية وسلامة الأغذية مرضى السكري ومن يعاني من أمراض الجهاز الهضمي من تناول المربى، وخصوصا مرضى السكري، gazeta.ru.

وتبعا لها، يحتوي المربى على كربوهيدرات تصل نسبتها إلى حوالي 70%.

قالت: "إذا كانت المربيات مصنوعة من فواكه وثمار حامضية فإنها تحتوي على أحماض عضوية لا تلائم الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز الهضمي - التهاب المعدة، القرحة، لأنها تهيج الغشاء المخاطي للمعدة. بالإضافة إلى حدوث ردود فعل تحسسية".

وفي ضوء ذلك تحذر الدكتور يفغيني أرزاماستسيف، من تناول مربى المشمش والفراولة ويعتبرها الأخطر على الصحة، لأنها تحتوي على نسبة عالية من السكر، موضحة أنه على الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الجهاز الهضمي تجنب تناول مربى الثمار، مثل الفراولة وغيرها من الفواكه الصغيرة.