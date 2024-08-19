عدو خفي في طعامك .. مكون غذائي تناوله يدمر قلبك وكليتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الملح، عنصر أساسي في حياتنا اليومية، فهو يضفي نكهة على طعامنا ويؤدي دورا مهما في العديد من العمليات الحيوية في الجسم، ومع ذلك، الإفراط في استخدامه يُشكل أضرار جسيمة للقلب والكلى، وفقا لموقعي "clevelandclinic" و"medicalnewstoday".

تأثير الملح على صحة القلب

الصوديوم هو العنصر الرئيسي الموجود في الملح، وهو معدن أساسي للجسم، فهو يساعد على تنظيم توازن السوائل، ويُسهم في نقل الإشارات العصبية، ويدعم وظائف العضلات.

ولكن، فإن الإفراط في تناول الصوديوم يؤدي إلى آثار سلبية.

عندما نتناول كميات كبيرة من الصوديوم، يحاول الجسم الاحتفاظ بالمزيد من الماء للحفاظ على التوازن، هذا يؤدي إلى زيادة حجم الدم وضغطه على جدران الشرايين، ما يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

ارتفاع ضغط الدم هو عامل خطر رئيسي للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك:

تأثير الملح على صحة الكلى

يؤدي ارتفاع مستوى الصوديوم في الدم إلى زيادة الضغط على الكلى، ما يؤدي إلى تسرب البروتين إلى البول.

ويسبب استهلاك الملح أيضا ارتفاع ضغط الدم واحتباس السوائل في الجسم، ما يسبب تورما في الأطراف وزيادة الضغط على الكلى.

أعراض استهلاك الكثير من الملح يوميا

تناول الكثير من الصوديوم يسبب العديد من المشكلات الصحية، وتشمل:

تورم الكاحلين.

ارتفاع في ضغط الدم.

الانتفاخ.

ضيق التنفس.

السوائل حول الرئتين أو القلب.

كيف تقلل من تناول الملح؟

قبل شراء أي منتج غذائي، اقرأ الملصقات الغذائية بعناية.

اختيار الأطعمة الطازجة، مثل الفواكه والخضروات الطازجة.

استخدم التوابل والأعشاب بدلا من إضافة الملح إلى طعامك.

تجنب الأطعمة المصنعة، مثل الوجبات السريعة والوجبات الخفيفة.

اختيار بدائل صحية مثل الماء والعصائر الطبيعية بدلا من المشروبات الغازية التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم.

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