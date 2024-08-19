عدوك خفي.. 6 أطعمة تدمر جسمك دون أن تدري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

ما نتناوله يوميا قد يؤثر على صحتنا بشكل كبير، وما لا يعرفه كثيرون أنه هناك أطعمة قد يعتبرها البعض صحية ولكنها في الحقيقة تضر بجسم الإنسان، وفقا لموقعي "timesofindia" وbrightside".

البيض:

يمكن أن تنتقل عدوى السالمونيلا إلى البيض من براز الدجاج المصاب، وقد تؤدي إلى ضعف المناعة، لذا إذا لاحظت أن القشرة ليست نظيفة تماما، فمن الأفضل غسل البيض قبل تحضيره.

التونة:

عندما يتم إذابة الأسماك وتخزينها بطريقة خاطئة، يتم تكوين بروتين سام يسمى "سكومبروتوكسين"، ما يؤدي إلى التسمم الغذائي والطفح الجلدي، والقيء، وآلام المعدة، وإسهال، وارتفاع معدل ضربات القلب، وفقدان البصر.

لذا من الأفضل إذابة تجميد سمك التونة من خلال إخراجها من الفريزر ووضعها على الرف السفلي في الثلاجة دون فتح العبوة.

الجبن:

لا تحتوي الجبن على مواد كيميائية سامة، ولكن أثناء الإنتاج، يمكن أن تنتقل الكائنات الدقيقة المسببة للأمراض إلى الجبن، ما يؤدي إلى التسمم والإصابة بمرض البروسيلا والليستيريا.

المشروبات الغازية:

يسبب تناول المشروبات الغازية الإصابة بالسمنة وتلف الكبد والعظام، وذلك بفضل احتوائها على حمض الفوسفوريك والكافيين اللذين يؤديان إلى انخفاض كثافة المعادن في العظام (BMD) وهشاشة العظام.

رقائق البطاطس:

قد يؤدي تناولها إلى التأثير على صحة الدماغ وإضعاف الوظيفة الإدراكية، وأمراض التنكس العصبي وألزهايمر وارتفاع نسبة السكر في الدم، وذلك نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون غير الصحية والصوديوم.

النودلز:

تفتقر إلى العناصر الغذائية الأساسية المفيدة مثل الفيتامينات A وC وE ومضادات الأكسدة مثل اللوتين وزياكسانثين، لذا قد يسهم الإكثار منها إلى ضعف الصحة العامة، والتأثير على صحة القلب والأوعية الدموية والعين.

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