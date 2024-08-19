خبير يكشف مفاجأة عن اللبان.. هذا ما يفعله بالسكر في الدم (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

كشف خبير التغذية الدكتور مجدي نزيه عن علاقة غير متوقعة بين اللبان وارتفاع نسبة السكر في الدم، مشيرا إلى أن هذه الحلوى الشائعة تحتوي على كميات كبيرة من السكريات التي تؤثر سلبا على مستويات السكر في الجسم.

وحذر "نزيه" خلال استضافة الدكتور نزيه ببرنامج "الساعة 6" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة الحياة، من تناول الأطعمة المصنعة والجاهزة التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات والنشويات، مثل البسكويت والحلوى والسناكس واللبان.

وتابع: "اللبان يُزيد خطر الإصابة بمرض السكر،وذلك بسبب احتوائه على كميات كبيرة من السكريات والنشويات التي تدخل الجسم مباشرة".

وأشار الخبير إلى أن أفضل طريقة للحصول على السكر هي من مصادره الطبيعية، مثل الفواكه الطازجة كالتفاح والكيوي والكمثري والفراولة، والتي تحتوي على نسبة قليلة من السكريات بالإضافة إلى العديد من العناصر الغذائية المفيدة.

نصائح للحفاظ على مستوى سكر الدم

تناول السلطة الخضراء بانتظام، حيث تُسهم في تنظيم مستوى السكر في الدم وتوفير الشعور بالشبع.

شرب كمية كافية من الماء.

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