محمد بن راشد يستقبل لي تشيانغ رئيس مجلس الدولة الصيني

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله"، لي تشيانغ رئيس مجلس الدولة الصيني في قصر الوطن بأبوظبي ، وذلك في مستهل زيارته الرسمية إلى الدولة.

محمد يوسف

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