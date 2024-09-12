ميرنا وليد - بيروت - تقترب عارضة الأزياء الأميركية بيلا حديد وصديقها أدان بانولوس بسرعة من الذكرى السنوية الأولى لاجتماعهما.

وفي يوم الأربعاء، خرج الزوجان مع العائلة والأصدقاء لتناول العشاء في مدينة نيويورك.

وتم رصدهم وهم يشقون طريقهم على طول شوارع وسط مانهاتن المزدحمة إلى Zero Bond، وهو نادٍ للأعضاء فقط يقع في زاوية شارع برودواي.

يبدو كما لو أن عارضة الأزياء قد انتقلت بسهولة إلى أنماط رعاة البقر وراعيات البقر من خلال ارتداء تنورة طويلة من الدنيم مع بلوزة على الطراز الغربي مع درزات في الأمام والوسط، وأضافت أيضاً زوجاً من أحذية رعاة البقر ذات اللون البني الداكن، مزينة بمجموعة متنوعة من الأساور والقلائد والخواتم، والتي توجت بشعرها البني الداكن على شكل طويل ومستقيم مع جزء في المنتصف.

وظهر بانولوس، 35 عاما، مرتدياً بنطال جينز، وحذاء رعاة البقر الفيروزي.

كانت هذه تفاصيل خبر بإطلالة مستوحاة من رعاة البقر .. بيلا حديد وآدان بانولوس برفقة العائلة والأصدقاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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