حفل زفاف يتحول إلى "معركة عنيفة".. وهذا ما حدث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

في واقعة صادمة، تحول حفل زفاف إلى مشاجرة عنيفة في بلدة ميان تشانو الصينية، حيث اندلعت مشاجرات عنيفة بين عائلتي العروسين.

بدأت القصة عندما وصل العروسين إلى مكان الحفل، إلا أن الفرحة سرعان ما تحولت إلى حزن بعد نشوب خلاف حاد بين العائلتين حول قيمة المهر، وفقا لموقع "arynews".

رفض العريس تلبية طلبات عائلة العروس، ما أدى إلى مواجهة عنيفة انتهت بطلاق العريس زوجته ومغادرته للحفل.

أبدى والد العروسين استياءه الشديد من الشعور بالخداع الذي انتابه بعد حفل الزفاف، حيث أن العريس الذي تمقدم لخطبة ابنته كان شخصية مختلفة تماما عن تلك التي تعرفوا عليها في البداية.

وأشار إلى أن هذه الأحداث غير المتوقعة أساءت إلى سمعة العائلة وكرامة ابنته.

تطور الموقف إلى جدال حاد استدعى تدخل الشرطة، التي تمكنت من تهدئة الأوضاع.

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