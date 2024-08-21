10 صور لهدية من أم "ابن أغنى رجل في آسيا" إلى زوجته.. لن تتوقعها

محمد اسماعيل - القاهرة - قدمت نيتا أمباني، أم "ابن أغنى رجل في آسيا"، وزوجة رجل الأعمال والملياردير الهندي موكيش أمباني، هدية ثمينة إلى راديكا ميرشانت، زوجة ابنهما أنانت أمباني.

وبحسب dnaindia، فإن الهدية تتمثل في عقد من اللؤلؤ والألماس، ظهرت به راديكا في إحدى المناسبات، وارتدته مع تنورة ذهبية.

لكن القيمة الدقيقة لقطعة المجوهرات الثمينة غير معلنة، وفق الصحيفة الهندية.

وتزوج أنانت أمباني، الابن الأصغر لنيتا وموكيش أمباني، من راديكا ميرشانت في 12 يوليو 2024، واحتفل الزوجان بحفل زفاف فخم استمر ثلاثة أيام في جامناجار، بولاية جوجارات، بحضور شخصيات بارزة من عالم الأعمال والترفيه.

وصرحت راديكا أن قصة حبهما ازدهرت أثناء رحلة ترفيهية مع الأصدقاء، ما أدى إلى علاقتهما، وتمت خطبتهما في عام 2022 في معبد سريناثجي في راجاستان.

كان موكيش أمباني تصدر عناوين الأخبار بشرائه قصرًا فاخرًا مطلًا على البحر في نخلة جميرا لابنه الأصغر، أنانت أمباني، وزوجته راديكا ميرشانت.

يقع العقار الفاخر في أحد أحياء دبي الراقية، ويمتد على مساحة 3000 قدم مربع، ويضم 10 غرف نوم وشاطئًا خاصًا يمتد على طول 70 مترًا.

وبعد حفل الزفاف الكبير بفترة وجيزة، ذهب أنانت أمباني وراديكا ميرشانت إلى باريس برفقة نيتا أمباني وموكيش أمباني وإيشا أمباني وأناند بيرامال لحضور دورة الألعاب الأوليمبية، وإلى جانب حضور الألعاب، ذهب الزوجان حديثا الزواج إلى ديزني لاند مع العائلة، كما ذهبا لتناول العشاء مع العائلة في باريس.

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