مصيف نجوم الفن والأغنياء.. 40 صورة لأغلى أماكن في مراسي - تخطت المليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - يبحث العديد من المصريين، عن أفضل أماكن الإقامة في الساحل الشمالي، من أجل قضاء إجازة مميزة بعيدا عن الشمس الحارقة والطقس الحار.



"الخليج 365" يقدم أغلى أماكن للإقامة في الساحل الشمالي الشرير، وتحديد قرية مراسي، وفقا لموقع "بوكينج".



فيلا "مارسيليا بيتش 4 سيدي عبد الرحمن"

يقع مارسيليا بيتش 4 سيدي عبد الرحمن على بعد 40 كم من مقابر كوم الشقافة وعلى بعد 44 كم من حديقة حيوان الإسكندرية في أبو زعيرة، ويوفر مكان إقامة مع مطبخ، يوفر مكان الإقامة هذا الوصول إلى شرفة ومواقف مجانية للسيارات.



تقع محطة سكة حديد سيدي جابر على بعد 46 كم.



توفر الفيلا الفسيحة المكيفة إمكانية الوصول المباشر إلى تراس مطل على الحديقة، وتتكون من غرفة نوم واحدة، ويتوفر تلفزيون بشاشة مسطحة.



يقع استاد الإسكندرية على بعد 41 كم من الفيلا، في حين تقع مكتبة الإسكندرية على بعد 42 كم.



ويعتبر مطار برج العرب الدولي المطار الأقرب لـمارسيليا بيتش 4 سيدي عبد الرحمن حيث يقع على بعد 8 كم منها.



المكان يحتوي على 2 سرير فردي و11 سرير مزدوج وسرير مزدوج كبير جدا وسرير مزدوج كبير



مساحة الفيلا بالكامل 1000 متر، بها مطبخ ومسبح خاص.



شرفة إطلالة على الحديقة وتكييف وتلفزيون بشاشة مسطحة وتراس، ومطبخ كبير وغسالة ملابس ومطبخ صغير.



تكلفة حجز الفيلا يوم واحد "الاثنين 19 أغسطس إلى الثلاثاء 20 أغسطس" على سبيل المثال، تصل إلى نحو 1,100,250، مليون و100 ألف و250 جنيها مصريا.



Townhouse In Marassi

يقع Townhouse In Marassi في العلمين، ويضم أماكن إقامة مكيفة مع مسبح خاص، يوفر مكان الإقامة هذا الوصول إلى شرفة ومواقف مجانية للسيارات وخدمة الواي فاي المجانية.



تحتوي الفيلا الفسيحة على تراس و3 غرف نوم وغرفة معيشة ومطبخ مجهز تجهيزًا جيدًا، ويتوفر تلفزيون بشاشة مسطحة. ويوفر مكان الإقامة إطلالات على الحديقة.



تكلفة حجز الفيلا يوم واحد "الاثنين 19 أغسطس إلى الثلاثاء 20 أغسطس" على سبيل المثال، تصل إلى نحو 1,003,428، مليون وثلاثة آلاف وأربعمائة وثمانية وعشرين جنيها مصريا.



الساحل الشمالي

يقع الساحل الشمالي في حي سيدي عبد الرحمن في العلمين، على مقربة من شاطئ صافي، ويضم حديقة وغسالة ملابس. يوفر مكان الإقامة هذا الوصول إلى شرفة ومواقف مجانية للسيارات وخدمة الواي فاي المجانية. يقع بورتو مارينا على بعد 37 كم من الشقة.



تحتوي جميع الوحدات المكيفة على حمام خاص وتلفزيون بشاشة مسطحة ومطبخ مجهز بالكامل وتراس. وتم تجهيز الوحدات بمسبح خاص.



ويتوفر بار في الموقع.



ويعتبر مطار العلمين الدولي المطار الأقرب للشقة حيث يقع على بعد 37 كم منها.



سعر الليلة 586800 جنيها شامل الضرائب والرسوم



الساحل الشمالي مراسي سيدى عبد الرحمن بلانكا

يقع الساحل الشمالي مراسي سيدى عبد الرحمن بلانكا في العلمين على بعد 37 كم من بورتو مارينا، ويوفر مكان إقامة مع تكييف الهواء. يضم هذا المخيم حديقة وتراسًا. وتتوفر خدمة الواي فاي مجاناً في جميع أنحاء مكان الإقامة ويقع شاطئ صافي على بعد 200 م.



يحتوي المخيم على تلفزيون بشاشة مسطحة. يمكن للضيوف الاستمتاع بأجواء المناطق المحيطة من منطقة تناول الطعام في الهواء الطلق.



ويعتبر مطار العلمين الدولي المطار الأقرب للمخيم حيث يقع على بعد 37 كم منه.

سعر الليلة 352080 جنيها شامل الضرائب والرسوم.

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