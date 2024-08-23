الامارات | الاستخبارات الألمانية تبحث عن موظفين شباب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسعى وكالة الاستخبارات الخارجية الألمانية (بي إن دي) إلى جذب موظفين شباب إلى صفوفها، عبر المشاركة بجناح كبير في معرض «جيمزكوم» الدولي لألعاب الكمبيوتر.

وقالت متحدثة صحافية لدى الاستخبارات، يوليا لينر: «هناك أوجه تشابه بين زوار جيمزكوم والأشخاص الذين نود ضمهم إلى صفوفنا»، مضيفة أن «النقص في العمالة المتخصصة يطال أيضاً وكالة الاستخبارات الألمانية».

ويجذب جناح وكالة الاستخبارات في المعرض المهتمين عبر دعوتهم لحل مهام على أجهزة الكمبيوتر بطريقة اللعب، حيث يُطلب منهم على سبيل المثال العثور على مجموعة بيانات تشير إلى هجوم إرهابي وهمي. وتوضح هذه المهمة ما تهتم به وكالة الاستخبارات الخارجية الألمانية في المقام الأول، خبراء كمبيوتر على دراية بالشبكة العالمية وعالم البرمجة.