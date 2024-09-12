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شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقرر قيد الصفقات الجديدة بالقائمة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات