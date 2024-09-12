شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختتم عصر غدا استعدادته لمواجهة الشرطة الكينى فى الكونفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، مرانه الختامى فى الثانية عصر غدًا الجمعة استعدادًا لمواجهة الشرطة الكينى فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتلقى مسؤولو الزمالك خطابًا رسميًا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" يُفيد بإقامة مران الفريق فى الثانية عصر الغد، على ملعب نيايو الوطنى والذى سيستضيف مواجهة الشرطة الكيني.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الشرطة الكينى فى تمام الساعة الثالثة عصر يوم السبت المقبل، على ملعب نيايو الوطنى فى ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.