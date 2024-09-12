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الزمالك يختتم عصر غدا استعدادته لمواجهة الشرطة الكينى فى الكونفيدرالية

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القاهرة - سامية سيد - كتب _ حسام الحاج

الخميس، 12 سبتمبر 2024 10:00 م

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، مرانه الختامى فى الثانية عصر غدًا الجمعة استعدادًا لمواجهة الشرطة الكينى فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتلقى مسؤولو الزمالك خطابًا رسميًا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" يُفيد بإقامة مران الفريق فى الثانية عصر الغد، على ملعب نيايو الوطنى والذى سيستضيف مواجهة الشرطة الكيني.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الشرطة الكينى فى تمام الساعة الثالثة عصر يوم السبت المقبل، على ملعب نيايو الوطنى فى ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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