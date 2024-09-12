شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام زهير المترجى قبل انضمامه لصفوف فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب المغربى زهير المترجى نجم الوداد السابق من الانضمام لصفوف فاركو، فى صفقة انتقال حر بداية من الموسم المقبل.

وكشفت تقارير صحفية، أن اللاعب زهير المترجى وقع على عقود انضمامه لمدة 3 سنوات تمهيدا لضمه فى صفقة انتقال حر.

ونرصد أرقام المترجى قبل خوضه تجربته الاحترافية بالدورى المصرى:

السن 28 عاما

قيمته 400 ألف يورو

لعب 181 مباراة

سجل 38 هدفا

صنع 17 هدفا

توج بالدوري المغربي 4 مرات

فاز بدوري الأبطال مرة وحيدة