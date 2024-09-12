شكرا لقرائتكم خبر عن الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك أمام الشرطة الكينى غدا فى تمام الرابعة عصر والان مع تفاصيل الخبر

يُعقد الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك أمام الشرطة الكينى فى الرابعة عصر غدًا الجمعة فى ملعب نيايو الوطنى الذى يحتضن المباراة المقرر لها عصر يوم السبت المقبل فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحضر الاجتماع الفنى من الزمالك كل من، عمرو أبو العز المدير الإدارى، وباسم زياده مسؤول العلاقات العامة ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، بجانب ممثلى نادى الشرطة الكينى، وطاقم التحكيم الزامبى بقيادة هيلارى هامبابا للاتفاق على زى الفريقين فى المباراة وبعض الأمور الإدارية والتنظيمية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الشرطة الكينى فى تمام الساعة الثالثة عصر يوم السبت المقبل، على ملعب نيايو الوطنى فى ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.