شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر أقوى خط هجوم في تصفيات أفريقيا متفوقا على المغرب والجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن، قائمة أقوى خط هجوم بين منتخبات قارة إفريقيا الـ48 المشاركين في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب 2025.

وسجل منتخب مصر 7 أهداف كأقوى خط هجوم في التصفيات، وجاء في الترتيب الثاني كل من المغرب والجزائر وكل منهما سجل 5 أهداف.

وفي ضربة البداية بالمعسكر الأخير فاز منتخب مصر على منتخب كاب فيردى بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جرت بينهما الجمعة الماضي على ستاد القاهرة الدولي فى الجولة الأولى بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب، وسجل أهداف منتخب مصر فى اللقاء كل من رامى ربيعة وعمر مرموش وإبراهيم عادل فى الدقائق 23 و45 و69 من زمن اللقاء.

وفي اللقاء الثاني، حقق منتخب مصر فوزا عريضا على بوتسوانا، برباعية دون رد، سجل منها تريزيجيه "هدفين" ومحمد صلاح ومصطفى فتحي كل منهما هدف، في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء الثلاثاء، فى الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.