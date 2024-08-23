الامارات | «أمير الشعراء» يختتم فترة تلقي قصائد الاشتراك في الموسم الـ 11

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة أبوظبي للتراث انتهاء فترة تلقي قصائد الشعراء الراغبين في الاشتراك في برنامج «أمير الشعراء» لموسمه الـ11، الذي شهد إقبالاً كبيراً من شعراء الفصحى على المشاركة به، بوصفه أحد أهم البرامج التلفزيونية في العالم العربي لاكتشاف المواهب الشعرية ودعمها، حيث تجاوز عدد المتقدمين للاشتراك أكثر من 1000 شاعر ينتمون إلى 33 دولة.