نظام غذائي يقلل خطر الإصابة بفيروس كورونا.. دراسة تكشف

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

هل تبحث عن طريقة طبيعية لتعزيز مناعتك وحماية نفسك من فيروس كورونا؟ قد يكون الحل في نظام غذائك.

كشفت دراسات حديثة عن وجود علاقة قوية بين التغذية السليمة وتقليل خطر الإصابة بـ COVID-19.

وأوضحت مراجعة بحثية حديثة أن النظام الغذائي الصحي، الذي يركز على الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات والأسماك والدهون الصحية للقلب مثل زيت الزيتون والمكسرات، يقلل من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وخلال موسم الصيف الحالي ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم، لكن الدراسة الجديدة تشير إلى أن اتباع النظام الغذائي المتوسطي قد يجنب الإصابة بالعدوى.

وأوضح أندريه سياهان الباحث الرئيسي من جامعة سومطرة أوتارا: "أن هناك العديد من الدراسات التي ربطت بشدة بين فيروس كورونا والالتهابات في الجسم، في حين أن النظام الغذائي المتوسطي معروف منذ فترة طويلة بخصائصه المضادة للالتهابات".

ووفق موقع "مديكال إكسبريس"، أجريت الدراسة بالتعاون بين جامعتي سومطرة أوتارا بإندونيسيا وكوبنهاغن في الدانمارك، وراجع الباحثون 6 دراسات أجريت بمشاركة 55400 مشارك من 5 دول نُشرت بين عامي 2020 و2023.

وكشفت 3 دراسات وجود ارتباط "كبير"بين النظام الغذائي المتوسطي وانخفاض خطر الإصابة بكوفيد، بينما أظهرت دراستان أخريان نتائج غير مهمة".

وأوضح سياهان: "أن الأشخاص الذين اتبعوا النظام الغذائي المتوسطي كانوا أقل عرضة للإصابة بالعدوى في جميع الدراسات".

وأكد على أن: "تغيير النظام الغذائي لشخص ما قد لا يكون سهلاً، ومع ذلك، فإن التعديل ببطء ودمج عناصر النظام الغذائي المتوسطي واحداً تلو الآخر سيكون فكرة جيدة".