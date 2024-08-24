الامارات | 120 ألف طفل سافروا دون مرافق عبر «طيران الإمارات» خلال 5 سنوات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستعد «طيران الإمارات» لواحدة من أكثر الفترات ازدحاماً في استخدام خدمة المسافرين الصغار دون مرافق، مع عودة العديد من الأطفال إلى دبي لبدء العام الدراسي الجديد بعد قضاء العطلة الصيفية. وفي الأسبوع المقبل، ستستقبل «طيران الإمارات» أكثر من 900 طفل في دبي، يسافرون بمفردهم باستخدام الخدمة الصديقة للعائلة.

وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، استفاد أكثر من 120 ألف طفل من خدمة «طيران الإمارات» للمسافرين الصغار دون مرافق والركاب الصغار. وتراوح أعمار الأطفال المسافرين بمفردهم تحت رعاية «طيران الإمارات» بين خمسة و11 عاماً. ومن أكثر الأسر التي تستخدم الخدمة حالياً الأسر البريطانية، ثم الهندية، تليها الأميركية والفلبينية والفرنسية.

وعندما يسافر الأطفال دون عائلاتهم توجد «طيران الإمارات» في كل خطوة خلال رحلتهم، وتضمن الخدمة أن يحظى الطفل برحلة آمنة وممتعة وحافلة بلحظات لا تنسى منذ لحظة إنجاز إجراءات السفر حتى ملاقاة أحد والديه أو الوصي عليه، عند بلوغه وجهته المقصودة.