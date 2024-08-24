الامارات | مادة غذائية تساعدك على التخلص من رائحة الفم الكريهة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف أحد أطباء الأسنان عن مادة غذائية غير متوقعة تساعد في التخلص من رائحة الفم الكريهة، خاصة بعد تناول الثوم.

وفي مقطع فيديو على "تيك توك"، قال الدكتور أونكار: "الجبن رائع لتحييد درجة الحموضة في فمك. لا يهم أي نوع من الجبن، لكن شريحة من الجبن بعد الوجبة تساعد على التخلص من رائحة أنفاسك الكريهة، خاصة إذا تناولت وجبة ذات رائحة مزعجة ونفاذة. وتخفض أيضا درجة الحموضة، وبالتالي تمنع البكتيريا المسببة للتسوس من العمل بجد"، وذلك كما ذكرت صحيفة "روسيا اليوم".

وأضاف أونكار: "الكرفس مفيد للغاية أيضا، ليس فقط لأنه يساعد عند مضغ الطعام عن طريق إنتاج اللعاب، بل كونه يساعد في التخلص من الجزيئات العالقة بين أسنانك".

وبالإضافة إلى ذلك، يقترح أونكار تناول الكثير من الجزر، موضحا أن تأثيراته تشبه الكرفس لأنه يحفز إنتاج اللعاب، ما يساعد في إزالة الطعام العالق بين الأسنان.